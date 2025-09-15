Президент Ильхам Алиев: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий

Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.

"Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия, и мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами", - отметил глава государства.