https://news.day.az/officialchronicle/1780603.html Президент Ильхам Алиев: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.
Президент Ильхам Алиев: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий
Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.
"Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия, и мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре