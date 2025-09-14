Организация тюркских государств отправит свой флаг в космос

Организация тюркских государств (ОТГ) отправит свой флаг в космос.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство "Kабар", об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев по итогам прошедшей в Бишкеке четвертой встречи секретарей Советов безопасности стран-членов Организации тюркских государств, передает Day.Az.

По его словам, ОТГ - это уникальная организация, которая основана на тысячелетней истории, культуре и наследии тюркского мира. "В рамках Организации были созданы более 40 платформ, включая внешнюю политику, торговлю, экономику, сельское хозяйство, туризм и даже космос. Мы в скором времени отправим в космос флаг ОТГ как символ единства тюркского мира", - рассказал Омуралиев.