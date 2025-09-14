Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района

14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поселок Гырмызы Базар, один из известных населенных пунктов Карабахского региона, имеющий важное стратегическое и географическое положение, перешел под контроль Азербайджана в 2023 году в результате антитеррористической операции наших Вооруженных сил.

После этого в поселке были восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, артезианская скважина, начат процесс установки счетчиков, установлены два трансформатора, отремонтированы три водных резервуара, проложен газопровод протяженностью более 11 км. В настоящее время в поселке Гырмызы Базар действуют общественно-бытовые объекты, а также производственная мастерская.

В поселке имеется 300 частных домов, из которых 71 находится в непригодном состоянии, а 229 - частично пригодны для проживания. 10 домов уже готовы к использованию. В целом, к концу 2025 года будут восстановлены 217, а в 2026 году - 12 частных домов. В настоящее время в поселок вернулись 10 семей (39 человек).

Глава государства побывал в доме переселившегося в поселок Ислама Дадашева.