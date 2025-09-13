В село Сеидбейли Ходжалинского района возвращается первая группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Согласно программе возвращения, первые переселенцы в село Сеидбейли Ходжалинского района - это семьи, временно размещенные в разных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, на первом этапе в село Сеидбейли были отправлены 30 человек - 9 семей, поселившиеся в Агдамском районе.

Вернувшиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.