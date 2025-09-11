Крупнейший в мире айсберг потерял еще один большой фрагмент

Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а сократилась еще на 20%, от него откололся большой ледяной фрагмент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"На текущий момент площадь А23а составляет 1 423 квадратных километра, и он по-прежнему остается самым большим в мире", - говорится в сообщении.

В ААНИИ добавили, что в настоящее время айсберг находится в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия. Ученые прогнозируют, что ледяная глыба продолжит движение в северном направлении, разрушаясь под действием ветра и местных течений.