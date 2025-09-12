Армения обязана изменить свою Конституцию: Торг тут неуместен

Автор: Акпер Гасанов

Это были, мягко говоря, очень лукавые и манипулятивные заявления. Иначе и не назовешь то, что сегодня озвучил президент Армении Ваагн Хачатурян. А заявил он о том, что изменения в Конституцию Армении якобы планировались еще задолго до нынешних переговоров с Азербайджаном. Мол, они были сорваны войной и другими событиями. Реальность, конечно же, свидетельствует об обратном.

Для начала напомним, что Конституция, действующая сегодня в Армении, была изменена в 2015 году по инициативе третьего президента Сержа Саргсяна. Целью этих изменений было перераспределение власти таким образом, чтобы после окончания второго президентского срока Саргсян сохранил контроль над страной в качестве премьер-министра. Фактически, Конституция была подогнана под личные политические амбиции одного человека, что и признал Хачатурян.

Саргсян действительно рассчитывал править Арменией в новой конструкции, где пост президента становился символическим, а реальная власть переходила к премьер-министру. Однако этот план рухнул весной 2018 года, когда массовые протесты вылились в "шашлычную революцию", которая смела его с политической сцены. Никол Пашинян пришёл к власти на волне этих протестов, обещая построить "новую Армению" и провести реформы, в том числе конституционные.

Простой подсчет показывает, что у Пашиняна было, как минимум, два года до 44-дневной войны, чтобы начать полноценную работу по изменению Конституции. В этот период Армения находилась в относительно стабильной обстановке, имела политический ресурс и общественную поддержку. Однако вместо того, чтобы реформировать систему, уравновесить институты власти и снять подозрения Азербайджана в отношении территориальных претензий, Пашинян сделал ставку на националистическую риторику.

Именно в этот период он произнес в Ханкенди провокационную фразу: "Карабах - это Армения, и точка". Это заявление стало прямым вызовом Баку и перечеркнуло надежды на мирное урегулирование. Более того, в июле 2020 года армянская армия устроила провокацию в Товузском направлении, атаковав позиции Азербайджана вдали от Нагорного Карабаха. Это свидетельствовало о том, что Ереван вовсе не собирается менять стратегию конфронтации, а, наоборот, усиливает её.

В итоге, имела место 44-дневная война, в которой Армения потерпела сокрушительное поражение. Но даже по ее завершении, даже после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, что стало шоком для армянского общества, официальный Ереван продолжил оказывать политическую, финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам.

Именно эта линия поведения вынудила Азербайджан в сентябре 2023 года провести однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, после которой сепаратистские структуры были окончательно ликвидированы. Так Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, а руководство Армении вынуждено было взять на вооружение мирную повестку.

Да, если посмотреть на историю последних лет, становится очевидно: Армения никогда не шла к миру по собственной инициативе. Каждый шаг в сторону компромисса совершался вынужденно. Так было и с прекращением работы Минской группы ОБСЕ - изначально Ереван сопротивлялся, но после давления Баку и внешних игроков был вынужден согласиться. Так же обстоит дело и с вопросом Конституции, которая содержит формулировки, вызывающие справедливые опасения Азербайджана.

Напомню, что в армянской Конституции всё ещё есть упоминания о Декларации независимости 1990 года, где закреплены территориальные притязания на Карабах. Именно эта часть основного закона мешает доверию Баку и делает конституционную реформу необходимой. Как видим, официальный Баку не требует чего-то невозможного. Наша страна настаивает на необходимом.

Ваагн Хачатурян пытается представить дело так, будто этот процесс - внутреннее решение Армении. Но реальность иная: именно Азербайджан правомерно требует убрать из Конституции положения, угрожающие его суверенитету. Да, Армения может снова пытаться затягивать процесс, ссылаться на выборы или на "отсутствие времени". Но, как показали все предыдущие события, в конечном итоге Ереван всегда соглашается на условия, навязанные внешними обстоятельствами. И в случае с Конституцией будет так же.