Женская сборная Азербайджана одержала вторую победу на сборе в Казахстане

Женская сборная Азербайджана по футболу, находящаяся на учебно-тренировочном сборе в Казахстане, одержала победу и во втором контрольном матче. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, под руководством главного тренера Сиясета Аскерова команда обыграла Казахстан.
Встреча, прошедшая на стадионе города Шымкент, завершилась со счетом 1:0 в пользу азербайджанской сборной. Единственный гол на 82-й минуте забила Нигяр Мирзалиева.
Напомним, что в первом матче команд 24 октября сборная Азербайджана также победила с результатом 2:1.
