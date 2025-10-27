Умер «самый красивый мальчик ХХ века»

В 70 лет ушел из жизни шведский актер и музыкант Бьерн Андресен, известный как "самый красивый мальчик XX века".

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

"Скончался актер Бьерн Андресен, сыгравший главную роль в фильме "Смерть в Венеции", - говорится в материале.

Свою известность Андресен получил после роли в фильме Лукино Висконти "Смерть в Венеции" 1971 года, где он воплотил образ Тадзио. Эта роль принесла ему мировую славу и признание, а режиссер Висконти назвал его "самым красивым мальчиком ХХ века". Позднее о жизни актера был снят документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире", режиссерами которого выступили Кристиан Петри и Кристина Линдстрем.

"Он был смелым человеком", - сказал Кристиан Петри.