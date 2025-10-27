Блогер из Турции впервые попробовал довгу из Азербайджана

Турецкий блогер Кенан Танрыоглу впервые попробовал азербайджанскую довгу.

Как передает Day.Az, свою реакцию он записал на видео, которое вызвало большой интерес у зрителей.

По его словам, довга ему очень понравилась.

Представляем вашему вниманию это видео: