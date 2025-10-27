https://news.day.az/gurmaniya/1791148.html Блогер из Турции впервые попробовал довгу из Азербайджана - ВИДЕО Турецкий блогер Кенан Танрыоглу впервые попробовал азербайджанскую довгу. Как передает Day.Az, свою реакцию он записал на видео, которое большой интерес у зрителей. По его словам, довга ему очень понравилась. Представляем вашему вниманию это видео:
