Блогер из Турции впервые попробовал довгу из Азербайджана - ВИДЕО

Турецкий блогер Кенан Танрыоглу впервые попробовал азербайджанскую довгу. Как передает Day.Az, свою реакцию он записал на видео, которое большой интерес у зрителей. По его словам, довга ему очень понравилась. Представляем вашему вниманию это видео: