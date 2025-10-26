Вооруженное нападение на развлекательный центр в Анкаре

В районе Енимехелле столицы Турции - Анкары - неизвестные совершили на мотоцикле вооруженное нападение на развлекательный центр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате нападения погибших и раненых нет, но объекту нанесён материальный ущерб.

Сообщается, что двое мужчин на мотоцикле без номерных знаков подъехали к развлекательному центру, расположенному на улице Армада Хаят в квартале Бештепе, открыли огонь и скрылись с места происшествия.

После поступления информации на место происшествия были направлены полицейские. Взяты показания свидетелей, изучаются записи видеокамер. Начата операция по задержанию подозреваемых.