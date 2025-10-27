Азербайджан и China Energy рассмотрели перспективы сотрудничества в области ВИЭ

Азербайджан обсудил с China Energy Engineering Corporation Limited текущее состояние сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы провели продуктивную встречу с вице-президентом компании China Energy Engineering Corporation Limited Лу Сюй в рамках нашего всеобъемлющего стратегического партнерства в сфере энергетики, обсудив реализацию приоритетных проектов", - говорится в публикации.

Отмечается, что обсуждались вопросы производства и экспорта ветровой и солнечной энергии на суше и в море, развитие передающих сетей, создание Совместного исследовательского центра по развитию "зеленой" энергетики, а также обеспечение оборудованием солнечных электростанций общей мощностью 760 МВт, текущее состояние сотрудничества и следующие шаги.