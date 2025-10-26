Появились новые факты в связи со снижением уровня воды в Каспийском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на АзТВ, эти факты связаны с изменениями, произошедшими в бассейне Волги за последние несколько лет, а также с уменьшением стока воды из Волги в Каспийское море.

В связи с этим через спутники Azersky компании "Азеркосмос" были проведены исследования и мониторинг как в бассейне Каспийского моря, так и Волги.

Так, в "Азеркосмос" сообщили, что во всём мире наблюдаются глобальные изменения климата. В данном регионе привлекает внимание как рост температуры, так и сокращение осадков. При этом активно развивается сельское хозяйство: за последние 10-15 лет площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась примерно на 30-35 процентов в бассейне Волги.

"В целом около 50 процентов территории этого бассейна можно оценить как сельхозугодия. Здесь проживает почти 60 миллионов человек, поэтому вопросы водоснабжения и энергоснабжения имеют большое значение. В частности, водохранилища в основном используются для выработки энергии. Разумеется, ключевым фактором в этих процессах является расширение сельскохозяйственных угодий, что напрямую влияет на баланс стока воды из Волги в Каспийское море", - отметили там.

