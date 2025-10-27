Азербайджан и Турция провели политконсультации

27 октября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в нашей стране заместителя министра иностранных дел Турецкой Республики Айше Беррис Экинджи.

Об этом Day.Az сообщили в МИД.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было отмечено, что Шушинская декларация, закрепившая союзнические отношения между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, является отражением существующих братских и дружеских связей между двумя странами.

Подчёркнута важность продолжения работы по дальнейшему укреплению многоуровневых союзнических отношений в политической сфере, сфере безопасности, экономической, торговой, энергетической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах в соответствии с указаниями лидеров двух стран.

Отмечено, что совместные усилия Азербайджана и Турции во всех международных организациях, в частности, в Организации тюркских государств, заслуживают высокой оценки.

Было выражено убеждение в том, что прошедший в этом году саммит в Габале послужит дальнейшему укреплению организации.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, его различных аспектах, а также о вопросах, вытекающих из Вашингтонского саммита.

Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа, Сирии, африканских странах, а также по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, турецкую - заместитель министра иностранных дел Айше Беррис Экинджи.