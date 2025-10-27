https://news.day.az/officialchronicle/1791214.html Отозван генеральный консул Азербайджана в Тебризе - Распоряжение Талех Балаширин оглу Зохрабов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Отозван генеральный консул Азербайджана в Тебризе - Распоряжение
Талех Балаширин оглу Зохрабов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно другому распоряжению главы государства, Алийаннагы Мехти оглу Гусейнов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран.
