Отозван генеральный консул Азербайджана в Тебризе

Талех Балаширин оглу Зохрабов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно другому распоряжению главы государства, Алийаннагы Мехти оглу Гусейнов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран.