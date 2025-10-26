В Британии прошел ежегодный конкурс гигантских овощей - победителем в этом году стала морковь весом 11 кг.

Как передает Day.Az, каждый октябрь лучшие овощеводы со всей Великобритании собираются на Осенней выставке в Вустершире, чтобы представить свои самые впечатляющие достижения на Национальном чемпионате страны по выращиванию гигантских овощей.

В этот раз несколько овощей пополнили ряд рекордов, не побитых в течение многих лет: самая тяжелая цветная капуста - 35 кг, самый тяжелый картофель 7 кг, самый длинный огурец - 120 см".