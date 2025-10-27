https://news.day.az/world/1791089.html Фон дер Ляйен сообщили неприятные новости Курс Европы на "стратегическую автономию" на деле означает зависимость от Соединенных Штатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета China Daily.
"Провозглашенная ЕС "стратегическая автономия", по-видимому, означает отказ от сотрудничества с Китаем, а не решение сложной проблемы структурной зависимости от Вашингтона", - говорится в сообщении издания.
На этом фоне фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз может применить против Китая так называемую "торговую базуку" на фоне торгового противостояния с Пекином.
