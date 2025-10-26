когда будет снят запрет? - ВИДЕО

Со вчерашнего дня животноводческие рынки закрываются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, работа всех действующих в стране рынков по продаже животных временно приостановлена.

По словам мясников и продавцов, введённые ограничения на деятельность животноводческих рынков затронули и пункты забоя скота, что привело к заметному снижению объёмов продаж.

Такая же ситуация наблюдается и в Джалилабаде.

В Агентстве продовольственной безопасности сообщили "Xəzər Xəbər", что в настоящее время на рынках проводятся профилактические мероприятия.

