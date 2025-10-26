https://news.day.az/society/1791009.html Временные ограничения на животноводческие рынки: когда будет снят запрет? - ВИДЕО Со вчерашнего дня животноводческие рынки закрываются. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, работа всех действующих в стране рынков по продаже животных временно приостановлена.
Со вчерашнего дня животноводческие рынки закрываются.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, работа всех действующих в стране рынков по продаже животных временно приостановлена.
По словам мясников и продавцов, введённые ограничения на деятельность животноводческих рынков затронули и пункты забоя скота, что привело к заметному снижению объёмов продаж.
Такая же ситуация наблюдается и в Джалилабаде.
В Агентстве продовольственной безопасности сообщили "Xəzər Xəbər", что в настоящее время на рынках проводятся профилактические мероприятия.
