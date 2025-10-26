Международный фестиваль искусств в Баку BIAF 2025 объявляет имена своих амбассадоров

Международный фестиваль искусств в Баку BIAF 2025, проводимый при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Республики Азербайджан с 31 октября по 16 ноября, с радостью объявляет имена своих официальных амбассадоров: легендарного скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, певицу и композитора AISÉL, а также маэстро Фуада Ибрагимова, художественного руководителя и главного дирижёра Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, передает Day.Az.

О фестивале BIAF 2025 BIAF (Baku International Arts Festival) - главное культурное событие Азербайджана, объединяющее музыку, театр и танец. Фестиваль превращает Баку в живую сцену мирового искусства, где встречаются традиции и современность, классический академизм и актуальные тенденции. В программе этого года - масштабные постановки, концерты и премьеры:

31 октября - Бехзод Абдураимов (фортепиано). Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева.

Открытие фестиваля в Филармонии - выдающийся пианист Бехзод Абдураимов (Узбекистан), известный виртуозной техникой и глубиной интерпретации, выступит вместе с Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением маэстро Фуада Ибрагимова.

1-2 ноября - "TITIZÉ - A Venetian Dream" / Даниэле Финци Паска (Швейцария). Азербайджанский государственный академический музыкальный театр.

Легендарный режиссёр Даниэле Финци Паска, известный своими постановками для Cirque du Soleil, представит поэтический спектакль TITIZÉ - A Venetian Dream, в котором соединяются акробатика, театр и музыка.

1-2 ноября - "Delay the Sadness" / Sharon Eyal Dance (Франция). Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр.

Шарон Эяль - хореограф-визионер, чьё имя стало синонимом революции в современном танце. Её работы выходят за рамки привычного, каждый раз погружая зрителя в гипнотическое состояние. Постановка Delay the Sadness была впервые показана в Германии в сентябре 2025 года, и сразу после мировой премьеры будет представлена в Баку.

7 ноября - Юлиан Ситковецкий - 100. Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева. Дмитрий Ситковецкий, прославленный скрипач, дирижер и композитор, подготовил специальную программу к столетию со дня рождения своего отца, легендарного музыканта Юлиана Ситковецкого, чье исполнение произведений Баха и Паганини служат эталоном для молодого поколения. В концерте также примут участие победители международных конкурсов, талантливые исполнители из разных стран мира: Лиана Гурджия, Аяка Учио, Незрин Асланлы и Мурад Адигезалзаде. 8-9 ноября - "Hamlet - Prince of Denmark" / EX Machina / Robert Lepage / Côté Danse / Guillaume Côté (Канада) Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Хореографическая интерпретация пьесы Шекспира "Гамлет, принц датский", созданная известными канадскими мастерами: культовым режиссером Робером Лепажем, а также хореографом и танцовщиком Гийомом Коте. Классическая драма оживает через мощь движения, современные технологии и иллюзии, погружая каждого в сложный и противоречивый мир героев. 14-15 ноября - Gesher Theatre, "Анна Каренина" (Израиль, Франция) Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Легендарная постановка знаменитого режиссера Римаса Туминаса "Анна Каренина" для театра "Гешер" - это глубокая, психологическая и выразительная интерпретация романа Льва Толстого об обреченной страсти и трагической судьбе. 15-16 ноября - "Весна священная"/ Yang Liping Contemporary Dance (Китай) Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı Ян Липин, одна из крупнейших хореографов Китая, прозванная Пиной Бауш Востока, представляет новую интерпретацию знаменитого произведения Стравинского. Мощное визуальное и эмоциональное откровение, в котором человеческое тело становится символом возрождения. Пронзительная поэзия жизни, столкновение света и тьмы, завораживающий ритуал, в котором древняя китайская символика переплетается с европейской классической музыкой. 16 ноября - Закрытие фестиваля: Polad Bülbüloğlu 80th Anniversary Tribute M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası Финальный концерт фестиваля посвящён 80-летию народного артиста Полада Бюльбюль оглы. На сцене - Дмитрий Ситковецкий (скрипка) и Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением Фуада Ибрагимова. В программе - музыка Полада Бюльбюль оглы и произведения, вдохновлённые его творчеством и эпохой. Амбассадоры BIAF 2025 Дмитрий Ситковецкий - выдающийся скрипач, дирижёр и композитор, чьи интерпретации Баха, Брамса и Прокофьева звучат на лучших сценах мира. "Для меня Баку - это город, где искусство звучит особенно искренне. Быть частью BIAF - значит соединить классику и современность в живом диалоге культур", - отметил Дмитрий Ситковецкий.

Маэстро Фуад Ибрагимов - один из самых ярких дирижёров своего поколения, заслуженный артист Азербайджана, альтист, дирижер Симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, главный дирижер Baku Chamber Orchestra, главный дирижер Neue Philharmonie München. Лауреат международных конкурсов. "BIAF - это не просто фестиваль. Это миссия показать, что Азербайджан - страна, где классика жива, где искусство дышит и рождаются новые идеи", - подчеркнул маэстро Фуад Ибрагимов.

AISÉL (Айсель Мамедова) - певица и композитор, представляющая современное музыкальное поколение Баку. "BIAF - это праздник вдохновения, где встречаются разные языки искусства. Я горжусь тем, что Баку становится точкой притяжения для артистов и зрителей со всего мира", - сказала AISÉL.

Международный фестиваль искусств в Баку становится пространством, где встречаются классика и современность, мастерство и эксперимент, превращая Баку в подлинную столицу вдохновения.

Билеты доступны на www.biaf.az.