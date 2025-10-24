Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, новый документ охватывает ключевые стратегические направления - инклюзивный социально-экономический рост, развитие человеческого капитала, экологическую устойчивость, климатическую адаптацию и "зеленый переход".