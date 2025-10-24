https://news.day.az/politics/1790666.html Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсетях.
Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 годы.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсетях.
По его словам, новый документ охватывает ключевые стратегические направления - инклюзивный социально-экономический рост, развитие человеческого капитала, экологическую устойчивость, климатическую адаптацию и "зеленый переход".
