Автор: Ибрагим Алиев

Арест избранного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна вызвал бурные обсуждения в армянских СМИ и соцсетях. На улицах в Ереване тоже неспокойно. Что происходит ныне в Армении - это ее внутреннее дело. Интересно другое: за пределами страны - тишина. Ни одна из ведущих европейских структур, постоянно высказывающихся о "демократии" и "правах человека" на постсоветском пространстве, не нашла нужным прокомментировать происходящее. Это молчание особенно примечательно, учитывая то, как громко и резко реагируют те же самые институты, когда речь заходит о соседних странах региона, особенно об Азербайджане.

Вардан Гукасян - фигура не новая в армянской политике. Он много лет занимал пост мэра Гюмри, крупнейшего города после Еревана, и считается человеком с сильными региональными позициями. В октябре 2025 года Гукасян был арестован по обвинению в коррупции. По данным следствия, он получил взятку за легализацию незаконной постройки. Суд постановил взять его под стражу сроком на два месяца, ограничив контакты даже с прессой.

Арест мэра сопровождался заметным общественным напряжением. В Гюмри произошли стычки между сторонниками Гукасяна и силовиками, здание администрации временно блокировали. Позднее стало известно, что под домашним арестом оказался и его сын, Спартак Гукасян, обвинённый в вымогательстве. Сторонники мэра утверждают, что речь идёт не о правосудии, а о политическом давлении со стороны правительства. Тем не менее ни одно европейское учреждение - ни Совет Европы, ни Европейский парламент, ни даже многочисленные правозащитные НПО, столь активные в других случаях, - не высказали ни малейшего беспокойства.

Такое избирательное молчание наводит на неприятные параллели. Когда в Азербайджане задерживают виновного, будь то муниципальный чиновник, журналист, активист или любой другой, западные структуры реагируют буквально в течение суток. Выходят заявления, публикуются доклады, создаются временные комиссии. Когда же аналогичные события происходят в Армении - партнёре ЕС по программе "Восточного партнёрства" и одном из получателей европейских грантов на "укрепление демократии" - наступает абсолютная тишина.

Этот контраст нельзя объяснить случайностью. Европейские институты давно демонстрируют выборочность в оценках политических процессов на Южном Кавказе. Схема проста: "дружественные" режимы получают карт-бланш, а "неудобные" - подвергаются критике. Именно поэтому то, что в одном случае называют "борьбой с коррупцией", в другом мгновенно превращается в "политические преследования".

Арест Гукасяна - показательный пример этой логики. Несомненно вину Гукасяна еще докажет суд. Но пока Европейские чиновники предпочитают не замечать.

Именно это и есть двойной стандарт, который подрывает доверие к европейской системе ценностей. Ведь принцип прав человека предполагает универсальность, а не выборочность по геополитическому признаку.

Возможно, причины такой избирательности лежат в политических предпочтениях Запада. Армения традиционно позиционируется как страна, находящаяся "на пути демократических реформ". При том, что это далеко не так. Для европейских политиков выгодно поддерживать этот образ, даже если реальные события с ним плохо сочетаются. Любое признание проблем внутри "демократического лагеря" разрушает выстроенную картину "правильных" и "неправильных" государств региона.

Подобный подход наносит вред не только международному имиджу Европы, но и самой идее справедливости. Если принципы работают избирательно, они перестают быть принципами.

Примечательно, что армянские оппозиционные силы открыто заявили, что арест Гукасяна имеет политическую подоплёку. Однако их слова также остались без внимания международных структур, хотя в других странах подобные заявления сразу становятся поводом для громких расследований и миссий наблюдателей.

Сегодня этот двойной стандарт видят все. И чем чаще Европа будет выбирать, кого поддерживать, а кого игнорировать, тем слабее звучит её голос, когда она говорит о правах человека, ибо слова теряют силу, если за ними не стоит равное отношение ко всем.

История с Гукасяном показала, что их реакция зависит не от сути происходящего, а от политического контекста. Европа, предпочитающая не замечать неудобные факты в Армении, лишь укрепляет мнение о своей избирательности. Если демократические принципы действительно универсальны, они должны применяться ко всем. Но пока это остаётся только на словах.