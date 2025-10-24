В Ирландии выберут нового президента

Выборы президента пройдут в пятницу, 24 октября, в Ирландии. Участки для голосования откроются в 07:00 и будут работать до 22:00.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на высший государственный пост, носящий во многом церемониальный и представительский характер, претендуют две женщины: 68-летняя Кэтрин Коннолли и 62-летняя Хизер Хамфрис. Коннолли - независимый кандидат, но ее поддерживает националистическая партия "Шинн фейн" и левые политические силы. Хамфрис выдвинута центристской партией "Фине гэл" (ФГ), которая входит в правящую коалицию вместе с партией "Фианна фойл" (ФФ). В бюллетень для голосования включен еще Джим Гэвин (ФФ), однако политик в октябре снял свою кандидатуру из-за допущенных ошибок и финансового скандала.

Таким образом, в борьбе за пост президента участвуют наименьшее число кандидатов с 1973 года. Не слишком большая интрига сохраняется и по поводу победителя. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным 16 октября газетой The Irish Times, Коннолли - явный фаворит, ее готовы поддержать 38% респондентов. 20% опрошенных намерены проголосовать за Хамфрис, а 5% продолжают поддерживать Гэвина. 12% заявили, что не будут голосовать вовсе, а 6% обещали прийти на избирательные участки и испортить бюллетень. 49% респондентов признались, что ни один кандидат не представляет их интересы.

Британская газета The Guardian в связи с этим написала об опасениях низкой явки на выборах после "тусклой избирательной кампании".