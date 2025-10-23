https://news.day.az/world/1790215.html Страшное ДТП в Казахстане - много жертв - ВИДЕО Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Актюбинской области Казахстана, унесшее жизни 12 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Трагедия случилась 23 октября на автодороге Самара - Шымкент неподалёку от посёлка Белкопа.
Страшное ДТП в Казахстане - много жертв - ВИДЕО
Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Актюбинской области Казахстана, унесшее жизни 12 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
Трагедия случилась 23 октября на автодороге Самара - Шымкент неподалёку от посёлка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". По предварительной информации, грузовик выехал на встречную полосу движения.
В результате аварии на месте погибли оба водителя и 10 пассажиров "ГАЗели", ещё пять человек были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
