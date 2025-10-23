Страшное ДТП в Казахстане

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Актюбинской области Казахстана, унесшее жизни 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Трагедия случилась 23 октября на автодороге Самара - Шымкент неподалёку от посёлка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". По предварительной информации, грузовик выехал на встречную полосу движения.

В результате аварии на месте погибли оба водителя и 10 пассажиров "ГАЗели", ещё пять человек были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.