"Сумгайыт" расстался с американским баскетболистом

"Сумгайыт" расстался с баскетболистом Тайрисом Дэвисом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение принято по взаимному согласию сторон. Напомним, что Тайрис Дэвис подписал контракт с "Сумгайыт" всего месяц назад.