"Сумгайыт" расстался с американским баскетболистом

"Сумгайыт" расстался с баскетболистом Тайрисом Дэвисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение принято по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Тайрис Дэвис подписал контракт с "Сумгайыт" всего месяц назад.