Северные страны объединяют усилия по закупкам беспилотников

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания договорились о совместных закупках беспилотных летательных аппаратов и сопутствующих технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий документ был подписан в Хельсинки. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, цель - упростить осуществление совместных операций в регионе и одновременно укрепить координацию северных стран в поддержке Украины.

Инициатива предусматривает не только общие закупки, но и проведение исследований и разработки, подготовку персонала и обмен данными. В числе стартовых проектов - совместные закупки микродронов в партнёрстве с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), а также закупки мини-дронов по рамочным соглашениям, заключённым Министерством обороны Дании.

Ожидается, что увеличение объёмов совместных закупок позволит снизить национальные издержки, нарастить производственные мощности отрасли и повысить оперативную совместимость вооружённых сил северных стран.