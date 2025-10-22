Азербайджан планирует увеличить грузопоток по Среднему коридору

Азербайджан работает над максимальным использованием потенциала Среднего коридора, улучшая инфраструктуру и оптимизируя трансграничные операции.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на 5-м Тбилисском форуме "Шелковый путь".

"Мы тесно сотрудничали с нашими партнерами в Казахстане и особенно в Грузии, которым я очень благодарен, чтобы убедиться, что существующая инфраструктура используется в полном объеме", - сказал министр. "В то же время мы уделяем особое внимание "мягким" аспектам, таким как таможенный и пограничный контроль".

Он отметил значительный рост объемов грузоперевозок с 2022 года: "Объем грузов, проходящих через нашу территорию, увеличился почти в пять раз. Что касается контейнерных перевозок, то в 2023 году у нас было всего один или два блок-поезда из Китая. В прошлом году их число выросло почти до 280, а за первые девять месяцев этого года мы достигли 290. К концу года ожидаем около 400 контейнерных поездов, и это не предел".

Р.Набиев подчеркнул необходимость сокращения времени в пути. "Когда мы начинали, поезду требовалось почти 53 дня, чтобы добраться от китайско-казахстанской границы до портов Поти и Батуми. Сейчас нам удалось сократить этот срок до 15-18 дней, но и это не предел. Коллеги в Брюсселе отметили, что сокращение почти до 14 дней вполне осуществимо, и мы уверены, что это реально".

Он рассказал о недавних совместных усилиях по выявлению и устранению узких мест на маршруте. "В августе мы работали с железными дорогами Грузии и Казахстана над проектом коридора. Привлекли консалтинговую компанию для аудита всего маршрута - границы с Казахстаном, портов Поти и Батуми, а также нашего терминала в Ахалкалаки. Это позволило выявить инфраструктурные и бюрократические узкие места. В сентябре мы подписали дорожную карту с конкретными пунктами действий, которые должны быть реализованы к 2028 году".

Набиев выразил уверенность, что эти меры значительно увеличат пропускную способность коридора. "Если все пункты дорожной карты будут выполнены, объем грузов, проходящих через эту территорию, может вырасти втрое за очень короткий срок", - сказал он.