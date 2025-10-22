Тысячи людей протестуют в Германии

Тысячи женщин и примкнувших к ним мужчин собрались вчера вечером у центрального офиса правящей немецкой партии ХДС на протесты против попыток ограничения миграции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Демонстрация прошла под лозунгами "Расизм - проблема городского облика" и "Дочери за многоцветный городской облик".

Представляем вашему вниманию данное видео: