Тысячи людей протестуют в Германии - ВИДЕО

Тысячи женщин и примкнувших к ним мужчин собрались вчера вечером у центрального офиса правящей немецкой партии ХДС на протесты против попыток ограничения миграции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Демонстрация прошла под лозунгами "Расизм - проблема городского облика" и "Дочери за многоцветный городской облик".