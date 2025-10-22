https://news.day.az/world/1790002.html Тысячи людей протестуют в Германии - ВИДЕО Тысячи женщин и примкнувших к ним мужчин собрались вчера вечером у центрального офиса правящей немецкой партии ХДС на протесты против попыток ограничения миграции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Демонстрация прошла под лозунгами "Расизм - проблема городского облика" и "Дочери за многоцветный городской облик".
