Цены на золото рухнули

Рекордный рост мировых цен на золото и серебро обернулся 21 октября стремительным падением, связанным с тем, что инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь переоцененности драгметаллов.

Как передает Day.Az, такую причину событий на рынках приводит Bloomberg.

Золото во вторник подешевело на 6,3 процента, что стало максимумом за 12 лет, серебро потеряло в цене 8,7 процента, пишет агентство.

Обвал золота до почти 4000 долларов за тройскую унцию последовал за ситуацией когда его стоимость подскочила почти до 4400 на фоне опасений из-за эскалации американо-китайской торговой войны.