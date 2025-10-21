Клопы захватили офис Google

Сотрудники нью-йоркского офиса Google временно перешли на удаленную работу из-за возможного нашествия постельных клопов. В письме от отдела экологии, охраны здоровья и безопасности компании говорится, что дезинфекторы и специально обученная собака нашли "убедительные признаки присутствия насекомых".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Independent.

Заражение, предположительно, произошло из-за больших мягких игрушек, которые находятся на кампусе в районе Челси. Однако пока официального подтверждения этой версии не было. В письме сотрудников просили не приходить в офис до окончания обработки помещений. Несмотря на это, некоторые работники все же вышли на работу в понедельник.

Google также начала дополнительные проверки на других площадках в Нью-Йорке "для подстраховки". Сотрудников попросили сообщать о любых признаках укусов или клопов как в офисе, так и дома, и при необходимости обращаться к профессиональным дезинсекторам.

Эксперты отмечают, что уничтожить постельных клопов очень сложно. Насекомые быстро размножаются и устойчивы к обычным инсектицидам. Они могут распространяться через одежду, багаж и личные вещи, что увеличивает риск повторного заражения даже после обработки.

Подобный инцидент уже случался в офисах Google в 2010 году. Тогда клопов нашли в здании на Девятом авеню.