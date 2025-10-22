Хроника Победы: Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю

Day.Az представляет читателям интервью Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой информационному агентству Trend от 22 октября 2020 года.

- Добрый день, уважаемая Мехрибан ханум. В первую очередь, от нас и от имени наших читателей хотелось бы поздравить Вас с освобождением ряда азербайджанских городов и населенных пунктов от оккупации.

- Поздравляю весь наш народ по случаю этих знаменательных событий. Можно сказать, ежедневно с фронта приходят хорошие известия. Наши солдаты и офицеры с честью выполняют боевые задания. Проводя успешные операции, они один за другим освобождают от оккупации города и другие населенные пункты, занимают стратегические высоты. После долгого перерыва, спустя почти 30 лет, все мы с гордостью наблюдаем как азербайджанский солдат водружает наш флаг на родных землях. Это не просто военные успехи. Это - восстановление исторической справедливости, потому что это наши исконные, исторические земли.

Без преувеличения можно сказать, что сегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю. Историю наших с вами побед!

Я вижу, как народ сплотился вокруг своего Президента. С какой решительностью и мужеством наша молодежь восприняла призыв главы государства объединиться ради общей цели, ради освобождения от оккупации азербайджанских земель.

- Каждое слово, озвученное Вами, созвучно с волеизъявлением нашего народа и влечет за собой невиданную активность в действиях и поступках. Ярким подтверждением этому служат усилия наших соотечественников, направленные на разоблачение армянской лжи и клеветы непосредственно после Вашего обращения.

- Хочу поблагодарить каждого откликнувшегося на мой призыв проявить активность в информационном пространстве. Мы всегда должны помнить о том, что противостояние охватывает не только линию непосредственных боевых действий, но и информационное поле. Я вижу, как наша молодежь, наши сограждане разоблачают фейки армянской пропаганды, доводят правду об армянской агрессии до международного сообщества на всех доступных платформах. Их голос истины помогает выявить историческую фальсификацию и предотвратить распространение абсолютно безосновательных, заведомо ложных, провокационных материалов.

Благодарю представителей средств массовой информации, за счет объективности и высокого профессионализма которых становится возможным донесение до мира сегодняшних азербайджанских реалий.

Невозможно не отметить наших соотечественников, проживающих за рубежом, которые с флагами в руках выражают протест оккупантам и показывают международной общественности захватническую сущность Армении. Спасибо нашим друзьям по всему миру, которые сопереживают и высказывают свою принципиальную и справедливую позицию в поддержку азербайджанского народа.

Сегодня все мы живем лишь мыслями о происходящем на фронте. Азербайджанский народ верит своему Президенту и уверен, что Президент знает что, когда и как надо делать. Поэтому мы как никогда солидарны во всех своих поступках и действиях. И, безусловно, наши солдаты ощущают эту поддержку. Знают, что за ними стоит весь азербайджанский народ.

- Мехрибан ханум, как вы неоднократно отмечали в своих заявлениях, наш народ демонстрирует невероятную силу духа и мужество. Даже несмотря на то, что противник прибегает к чудовищным провокациям против гражданского населения.

- К сожалению, армянская сторона целенаправленно нарушает не только требования международных конвенций, но и переступает через нормы морали.

Атака мирного населения Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Геранбоя, Нафталана и других населенных пунктов открыто разоблачает коварную политику Армении против Азербайджана. Как можно было обстрелять кладбище во время похоронной процессии? Как можно было подвергнуть ракетному обстрелу спящий город Гянджу? Погибли ни в чем не повинные гражданские лица, дети, женщины. Это - преступление против человечности, это - терроризм. Все это однозначно свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в мире, а лишь желает эскалации конфликта, трансформации его в региональное противостояние.

Однако никакие подлые деяния Армении - ни грязные провокации на политической платформе, ни коварные авантюры в информационном пространстве, ни чудовищные нападения на мирных граждан - ничто не может сломить волю азербайджанского народа. Демонстрация единства, солидарности, сострадания и взаимоподдержки является своего рода посланием азербайджанского народа о том, что никто никогда не сломит наш дух и стремление к освобождению нашей Родины от оккупации.

Я призываю мировое сообщество не оставаться равнодушным к происходящему и резко осудить варварскую жестокость по отношению к гражданскому населению Азербайджана. Ереван должен прекратить игнорировать международные конвенции, а также резолюции СБ ООН, призывающие армянские оккупационные силы к прекращению агрессии в отношении Азербайджана.

Азербайджанское государство никогда не претендовало на чужие земли. Мы не атакуем мирное население. Наше дело правое. Наша армия освобождает от оккупации исконно азербайджанские земли. Проявляя героизм и отвагу, наши солдаты с честью сражаются за Родину и вписывают свои имена в историю Азербайджана. Я желаю скорейшего исцеления всем раненым. Выражаю глубокое соболезнование семьям, родным погибших военнослужащих. Да упокоит Всевышний души наших отважных сынов, ставших шехидами во имя Родины. Их гибель не останется и не остается безнаказанной. Врагу дается достойный ответ.

По моему поручению Фонд Гейдара Алиева оказывает необходимую поддержку семьям погибших. Также делается все возможное для того, чтобы раненые солдаты выздоровели и вернулись к нормальной жизни. Сегодня все наши раненые солдаты и офицеры хотят поскорее встать на ноги и снова отправиться в зоны боевых действий, чтобы продолжить справедливую борьбу за Родину. Вот это и есть сила духа и патриотизм азербайджанского народа.

- Мехрибан ханум, вы отметили необычайное единство народа в эти дни. Все мы помним, фразу "Мы сильны вместе", которая стала своего рода лозунгом в борьбе с пандемией коронавируса. Можно ли сказать, что сегодня она обрела особый смысл?

- Безусловно это так. Только сохраняя единство и сплотившись вокруг Президента, мы сможем преодолеть все вызовы и трудности, которыми запомнится этот год.

Вы упомянули пандемию коронавируса и мне хотелось бы коснуться этого вопроса чуть подробнее. Благодаря своевременным и продуманным мерам нам до сих пор удалось избежать катастрофического сценария, с которым, к сожалению, столкнулись многие страны мира. По мнению экспертов, наша страна в числе государств, которые пережили первый и очень опасный этап эпидемии с наименьшими потерями. Нам удалось создать профессиональную команду, координирующую все аспекты борьбы с эпидемией, консолидировать необходимые технические и человеческие ресурсы. Были применены карантинные меры, которые помогли снизить темпы распространения коронавируса. Мы вместе смогли уберечь нашу Родину от губительного распространения болезни.

К сожалению, вирус, который принес столько бед и страданий многим странам и народам, все еще не побежден. Он все еще представляет серьезную опасность, о чем свидетельствует ухудшающаяся статистика по всему миру. Война с пандемией еще продолжается. Во многих европейских государствах вновь вступают в силу многочисленные ограничения.

Наша страна, к сожалению, не исключение. Как известно, в последние дни наблюдается рост числа инфицированных, вновь введены некоторые ограничения в образовательных учреждениях, общественном транспорте.

Я призываю каждого из вас не забывать об опасности коронавируса, соблюдать элементарные правила, которых придерживались столько месяцев - носить маски, соблюдать дистанцию, не посещать места массовых скоплений людей без действительно реальной необходимости. Все эти хорошо известные нам правила помогут снизить риск заражения, а значит уберечь нас и наших близких от болезни. Мы всегда с особой заботой и уважением относимся к старшему поколению. И в период первого этапа пандемии мы их трепетно оберегали. Уверена, что в нынешней ситуации мы будем еще внимательнее.

Сегодня, когда наша армия продолжает свою историческую миссию, необходимо максимально снизить нагрузку на государство, в том числе на систему здравоохранения. Сейчас критически важно, чтобы все ресурсы были сконцентрированы на нашей освободительной операции.

Заботясь о своем здоровье, проявляя бдительность и дисциплинированность в тылу, мы в то же время помогаем и оберегаем наших солдат на передовой.

Уверена, что мы справимся с этой задачей и вновь докажем, что наша сила - в единстве.