Машина насмерть сбила женщину в Баку

В Баку автомобиль сбил 52-летнюю женщину. Как сообщает АПА, автомобиль, за рулем которого находился Джалим Мехтиев, сбил пешехода Бику Джабраилову 1973 г.р.. Пешеход был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось. По факту возбуждено уголовное дело.