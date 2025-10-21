«Нефтчи» усилил состав известным футболистом

Футбольный клуб "Нефтчи" объявил о трансфере звездного футболиста Венсана Абубакара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в клубе сообщили, что с нападающим сборной Камеруна подписан контракт по схеме 1+1 год. В бакинской команде он будет выступать под 45-м номером.

Последним клубом Абубакара был "Хатайспор". Помимо родной страны, он также играл в чемпионатах Франции, Португалии, Турции и Саудовской Аравии. В составе "Порту" он становился чемпионом Португалии (2018, 2020), обладателем Кубка (2020) и Суперкубка (2018), а в составе "Бешикташа" - чемпионом Турции (2017, 2021), обладателем Кубка (2021, 2024) и Суперкубка (2024).

Капитан сборной Камеруна провел в составе национальной команды 115 матчей и забил 45 мячей. В 2017 году Абубакар завоевал с национальной сборной Кубок Африки, а в 2022 году стал бомбардиром чемпионата Кубка африканских наций с 8 голами.