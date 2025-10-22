https://news.day.az/world/1790007.html Францию продолжает штормить - ВИДЕО Вчера торнадо натворил бед в Париже, а сегодня страдает юг страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Марселе гремят грозы, ливни затапливают улицы, а сильный ветер в разы ухудшает и без того непростую ситуацию. Представляем вашему вниманию данное видео:
