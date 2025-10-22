Стрельба рядом с парламентом Сербии

В среду у здания парламента Сербии в Белграде были слышны выстрелы, после чего вспыхнул пожар, но никто не погиб.

Как сообщает Day.Az, власти задержали одного человека на месте происшествия, пишет издание NOVA.

По данным издания Kurir, 70-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил и ранил 57-летнего мужчину в бедро, после чего поджег одну из палаток сторонников Президента Сербии Александара Вучича, установленных перед парламентом, и бросил в огонь несколько патронов. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.

Как сообщает издание, президент Сербии Александар Вучич выступит со срочным обращением в 13:00 (14:00 по Баку) в связи с произошедшим инцидентом у стен парламента.