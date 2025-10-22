В Ирландии начались акции протеста против мигрантов

В Дублине второй день продолжаются беспорядки, вызванные изнасилованием мигрантом из Африки ирландской девочки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Около двух тысяч протестующих вышли к отелю Citywest, в котором проживают иностранные беженцы, и вступили в противоборство с полицией. В сотрудников правопорядка полетели камни, бутылки и фейерверки. Протестующим удалось поджечь полицейский фургон. Кроме того, участники беспорядков пытались с помощью лазерных указок ослепить экипаж полицейского вертолета.

Полиция, пытаясь оттеснить протестующих от отеля, вынуждена была применить водометы. Полицейский комиссар Джастин Келли назвал происходящее массовым хулиганством и заявил, что активные участники беспорядков будут выявлены и привлечены к ответственности.