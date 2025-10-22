Азербайджан превращает Южный Кавказ в пространство развития: Экономика вместо баррикад

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совместной пресс-конференции с Касым-Жомартом Токаевым о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, это прозвучало как сухое техническое известие. Но за этой фразой скрывается перелом исторического масштаба: впервые за более чем три десятилетия Азербайджан открывает экономическое дыхание региону, который был отрезан от реальности мирного взаимодействия с 1990-х годов.

Как подчеркнул Президент Алиев: "Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, это хороший показатель того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике".

Тридцать лет армянской оккупации и агрессии не просто оставили после себя разрушенные города и миллионы беженцев. Они создали экономическую стену, заморозившую логистические цепочки, транспортные коридоры и региональную интеграцию. С 1993 года Азербайджан не допускал транзит грузов в Армению через свою территорию - это было не столько политическое решение, сколько логическая реакция на вооружённую агрессию и незаконную оккупацию.

После победы Азербайджана в 2020 году и освобождения 20 процентов территорий страны от армянской оккупации ситуация начала меняться. Но снятие транзитных ограничений - это первый реальный шаг от "послевоенного" состояния к "мирному".

Символизм первого груза - зерна из Казахстана - неслучаен. Это не только демонстрация того, что региональные игроки готовы использовать азербайджанскую территорию как часть своих логистических маршрутов. Это сигнал того, что Южный Кавказ может вновь стать перекрёстком торговли и транзита между Каспием и Чёрным морем, Центральной Азией и Ближним Востоком, Европой и Персией.

Снятие ограничений на транзит - это не просто открытие дороги. Это включение Армении в новую архитектуру транспортных и экономических потоков региона, выстраиваемую Азербайджаном последние десять лет.

На практике это означает, что товары из Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, следующие по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TITR), теперь могут через азербайджанскую территорию идти в Армению - и наоборот. Это радикально сокращает логистические издержки и время доставки. Например, доставка казахстанского зерна в Армению ранее занимала до 25-30 дней с обходными маршрутами через Россию и Грузию, сегодня она может сократиться до 10-12 дней.

TITR, или "Средний коридор", сегодня - один из ключевых международных транспортных проектов, связывающих Китай и Европу через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. За 2024 год через этот маршрут прошло более 2,8 млн тонн грузов, а по прогнозам консорциума TITR, к 2027 году объём превысит 10 млн тонн. Включение армянского направления в этот коридор способно добавить ещё около 400-600 тыс. тонн транзита в год.

Экономические выгоды от снятия ограничений очевидны. Согласно данным Министерства экономики Азербайджана, потенциал ежегодного товарооборота через транзитные маршруты в Армению может достичь 350-500 млн долларов уже к 2027 году. Для самой Армении это означает снижение транспортных расходов на 25-30%, что критично для её импорта зерна, топлива, стройматериалов и промышленных товаров.

Важно и другое: снятие ограничений превращает Азербайджан в фактический "узел доступа" к армянскому рынку для стран Центральной Азии. Казахстан, например, в 2025 году планирует увеличить экспорт зерна в Армению до 200 тыс. тонн, а Узбекистан рассматривает возможность отправки текстильной продукции и химических удобрений через азербайджанский коридор.

Это формирует новую модель региональной экономики: Азербайджан не только экспортёр углеводородов и электроэнергии, но и транзитный хаб, контролирующий направление и объём товарных потоков.

Любое экономическое сближение Азербайджана и Армении не существует в вакууме. Оно вплетено в сложную ткань политических переговоров, юридических соглашений и стратегических компромиссов. Снятие транзитных ограничений - не жест доброй воли, а логическое продолжение курса Баку на закрепление новой региональной реальности.

После 2020 года началась серия переговоров о мирном договоре, границах и коммуникациях. Несмотря на медленное продвижение и саботаж со стороны армянской политической элиты, ряд важных шагов был сделан. С 2023 года на уровне вице-премьеров и министров обсуждаются механизмы делимитации и демаркации границы, в мае 2024 года стороны подписали соглашение о принципах делимитации на ряде участков, а летом 2025 года впервые прошел обмен проектами полноценного мирного договора.

Ключевым юридическим и политическим документом для экономической интеграции остаётся статья 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Она прямо предписывает разблокировку всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, в том числе между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Реализация этого пункта остаётся неполной, но снятие Баку транзитных ограничений - первый шаг в этом направлении.

С дипломатической точки зрения это изменяет структуру переговоров. Если раньше Армения пыталась торговаться и выдвигать предварительные условия для открытия коммуникаций, то теперь Азербайджан демонстрирует инициативу, превращая инфраструктурный факт в политический аргумент. Армения оказывается в положении, когда экономическое сближение идёт независимо от её риторики, а мир становится выгодной необходимостью, а не политической уступкой.

Это имеет и международное измерение.Ибо снятие ограничений "создаёт новый уровень взаимозависимости" и может стать основой для более масштабных проектов - от энергетических сетей до цифровых коридоров.

Транзит - это не просто логистика, это геополитика в чистом виде. Любая дорога, трубопровод или железная магистраль не только перевозят товары, но и переносят влияние. И здесь снятие Азербайджаном ограничений на транзит в Армению превращается в инструмент формирования нового регионального баланса.

Во-первых, это снижает критическую зависимость Армении от России и Ирана. До сих пор более 85% армянского импорта шло через Россию и грузинские порты на Черном море. Любые политические кризисы в Москве или проблемы на российской инфраструктуре автоматически били по армянской экономике. Новые маршруты через Азербайджан диверсифицируют эту зависимость и создают для Еревана альтернативу.

Во-вторых, это усиливает роль Азербайджана как транспортного и энергетического хаба. Сегодня через его территорию проходят три стратегических энергетических коридора - Баку-Тбилиси-Джейхан (нефть), Баку-Тбилиси-Эрзурум (газ) и Южный газовый коридор в Европу. Снятие транзитных ограничений открывает возможность в будущем создать и четвёртую линию - электрическую. Уже ведутся обсуждения о возможной поставке электроэнергии из азербайджанских солнечных и ветровых станций через Армению в Грузию и далее в ЕС.

В-третьих, это влияет на политику Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан давно ищут пути диверсификации экспорта. Новый маршрут через Азербайджан в Армению и далее на Ближний Восток или в Средиземноморье открывает им альтернативу российскому направлению. По оценкам Международного транспортного форума, к 2030 году около 7-10% казахстанского зернового экспорта может пойти через этот маршрут.

Наконец, это усиливает позиции Баку в диалоге с Западом и Турцией. Азербайджан становится не только поставщиком ресурсов, но и ключевым регулятором региональной логистики. Это придает ему дополнительный вес в переговорных форматах, от ШОС и ОЭС до Тюркского совета и инициативы Global Gateway ЕС.

Экономический потенциал снятия транзитных ограничений огромен. По предварительным расчётам, к 2030 году общий объём взаимного товарооборота и транзита между Азербайджаном и Арменией может превысить 1,2 млрд долларов в год. При этом около 60% этой суммы будет связано именно с транзитными операциями.

Для Азербайджана это означает рост доходов от логистических услуг на 120-150 млн долларов в год, развитие складской, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также приток иностранных инвестиций. Уже сейчас обсуждаются проекты по строительству логистических терминалов в Газахском и Товузском районах, ориентированных на обслуживание армянского направления.

Экономический эффект снятия Азербайджаном транзитных ограничений для самой Армении трудно переоценить. Он выходит далеко за рамки символических шагов и имеет вполне конкретное, измеримое выражение в цифрах, логистике, ценах, продовольственной безопасности, энергетике и структуре внешней торговли.

На протяжении последних тридцати лет армянская экономика жила в условиях транспортной изоляции. Основной канал поставок - российско-грузинская граница в районе Верхнего Ларса - стал не просто узким местом, а источником системных рисков. Очереди из тысяч фур, многодневные простои, сезонные закрытия дороги из-за погодных условий и выборочные ограничения на пропуск грузов не раз приводили к срыву поставок и порче скоропортящихся товаров. Каждая такая задержка - это прямые убытки для бизнеса, повышение страховых премий, удорожание фрахта и, как следствие, рост цен для конечного потребителя. Снятие Азербайджаном транзитных ограничений впервые за десятилетия дает Армении реальную альтернативу. Маршрут через Каспий, Баку и далее через территорию Азербайджана и Грузии не только разгружает критическую зависимость от Верхнего Ларса, но и делает всю систему поставок более устойчивой и предсказуемой.

Преимущества особенно заметны на продовольственном рынке. Армения на 99% зависела от российского зерна, что делало ее продовольственную безопасность заложницей внешнеполитических решений и экспортных ограничений Москвы. Любые колебания российского экспорта тут же отражались на внутреннем рынке хлеба и муки. Теперь открывается возможность диверсификации за счет Казахстана, который уже начал поставки зерна через Азербайджан. Казахстанский экспорт зерна растет, и включение армянского направления может обеспечить стране до 200 тысяч тонн поставок ежегодно. Это не только стабилизирует рынок хлеба, но и создает ценовую конкуренцию, способную снизить розничные цены и защитить армянского потребителя от резких скачков.

Снижение логистических затрат и диверсификация поставщиков влияют и на макроэкономику. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Армении на уровне 4,8% и инфляцию в пределах 3,3% в 2025 году. Эти показатели во многом зависят от того, насколько страна способна сглаживать внешние шоки - от перебоев поставок до резких колебаний цен на сырье. Снятие транзитных ограничений уменьшает амплитуду этих шоков. Появление новых маршрутов поставок топлива, стройматериалов, фармацевтических препаратов и промышленного оборудования через Азербайджан снижает зависимость от одного транспортного коридора и одного поставщика, стабилизирует цены и делает макроэкономическую ситуацию более предсказуемой.

Решение Баку меняет и стратегическое положение Армении на карте международной торговли. Подключение к Транскаспийскому международному транспортному маршруту - так называемому Среднему коридору, который соединяет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию, - открывает для армянской экономики новый горизонт. Если раньше объем грузов через этот маршрут был недоступен для Армении, то теперь ее импортеры и экспортеры могут пользоваться его инфраструктурой. Это особенно важно в условиях стремительного роста пропускной способности коридора: если в 2023 году через него прошло 2,8 млн тонн грузов, то к 2027 году прогнозируется рост до 10 млн тонн. Для Армении это означает доступ к динамично развивающемуся рынку транзитных услуг и возможность наращивать собственный экспорт через этот маршрут.

Энергетический сектор получает не менее значимые выгоды. Армения критически зависит от импорта газа и электроэнергии, в основном из России и Ирана. Любые перебои в поставках ставят под угрозу стабильность энергосистемы и промышленности. Новый маршрут открывает возможность бесперебойного импорта оборудования, запасных частей, кабельной продукции и компонентов для возобновляемой энергетики. Более того, появление устойчивой логистической инфраструктуры создает условия для масштабирования энергетических проектов, в том числе в области солнечной и ветровой энергетики, и облегчает участие Армении в региональных энергетических обменах.

Не менее важен эффект для внешней торговли. В 2024 году ее объем превысил 30 млрд долларов, но к середине 2025 года темпы роста начали замедляться. Одной из причин стало снижение объемов реэкспорта и сокращение товарооборота с Россией. Новый маршрут через Азербайджан открывает для Армении прямой доступ к рынкам Центральной Азии и Ближнего Востока, а также к турецкой и европейской логистике через грузинские узлы. Это диверсифицирует экспортные и импортные потоки, стабилизирует валютные поступления и уменьшает уязвимость экономики к политическим и логистическим кризисам.

Финансовые расчеты показывают, что экономия может быть значительной. Если объем импорта Армении в 2024 году составил около 17 млрд долларов, то перевод даже 10% поставок на новый маршрут при снижении логистических затрат на 5-7% принесет экономию в 85-120 млн долларов в год. Это прямая выгода, возникающая за счет сокращения простоев транспорта, уменьшения страховых расходов, оптимизации складских запасов и сокращения штрафов за срыв сроков поставок. Масштабирование этого подхода на 15-20% номенклатуры может дать экономический эффект, сопоставимый с 0,1-0,2% ВВП.

Новый маршрут также помогает решить проблему логистической неэффективности, с которой Армения сталкивается годами. В глобальном индексе логистической эффективности страна занимает 97-е место, отставая по ключевым показателям: своевременности, инфраструктуре, качеству услуг и отслеживаемости грузов. Включение в среднеазиатско-кавказский транзитный коридор открывает шанс подтянуть эти показатели, что напрямую влияет на инвестиционную привлекательность. Улучшение логистики снижает рисковую надбавку в кредитовании, уменьшает страховые премии и стимулирует приток иностранных инвестиций в транспортную и складскую инфраструктуру.

Все это делает снятие Азербайджаном транзитных ограничений событием системного масштаба. Оно не просто улучшает повседневную жизнь армянского потребителя - оно перестраивает архитектуру всей экономики страны. Армения получает шанс уйти от монозависимости от России, снизить логистические издержки, стабилизировать цены на базовые продукты и сырье, диверсифицировать внешнюю торговлю, усилить энергетическую безопасность и повысить привлекательность для инвесторов.

И самое важное - это шанс перестать быть изолированным анклавом и встроиться в новую экономическую систему региона. Южный Кавказ превращается из линии раздела в сеть взаимосвязанных коридоров, где транзит становится не просто транспортом, а стратегическим инструментом мира. И чем быстрее Армения поймет, что эта взаимозависимость - не угроза, а шанс, тем быстрее она превратит новый транзитный маршрут из дипломатического символа в фундамент собственного экономического возрождения.

... Снятие Азербайджаном ограничений на транзит в Армению - это не просто новость недели. Это точка невозврата в региональной политике. За этим решением стоит концепция: мир и безопасность на Южном Кавказе не могут быть достигнуты только договорами и дипломатией. Они должны быть подкреплены экономической взаимозависимостью, логистическими связями и инфраструктурой, делающей конфликт бессмысленным.

Азербайджан сегодня делает именно это - превращает мир из теоретической возможности в материальную реальность. Армения получает шанс перестать быть изолированным анклавом и встроиться в региональную экономику. Центральная Азия получает новый маршрут. Европа - надёжного партнёра. А Южный Кавказ - шанс впервые за тридцать лет стать не ареной конфликта, а пространством развития.

Это и есть новая формула региональной политики: не через лозунги, а через коридоры. Не через взаимные обвинения, а через взаимную выгоду. И чем быстрее Ереван это осознает, тем больше шансов, что мир, о котором говорил Ильхам Алиев, станет не только практикой транзита, но и практикой будущего.