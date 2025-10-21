В Ханкенди состоялось официальное открытие Форума сотрудничества НПО Азербайджана

20 октября 2025 года в Конгресс-центре города Ханкенди состоялась официальная церемония открытия Форума сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана, посвящённого "Году Конституции и Суверенитета".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций, память погибших за территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Азербайджанской Республики была почтена минутой молчания, после чего прозвучал Государственный гимн. Был показан видеоролик "Письмо шехиду", которое озвучил народный артист Фахраддин Манафов.

На официальной церемонии открытия был также представлен специальный видеоролик, включающий высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева о конституционном строительстве.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева отметила, что с 2023 года ежегодно проводится заседание азербайджанских НПО, которое служит важной платформой для оценки прошедшего периода, текущей ситуации и будущих перспектив. По ее словам, Агентство, активно привлекая НПО, завершило выполнение 67 поручений по 19 государственным программам с показателем 97%, что стало первым подобным результатом в истории организации. Было сообщено, что в ноябре 2025 года в Азербайджане состоится Форум солидарности НПО стран - членов Организации тюркских государств. Кроме того, продолжается подготовка к первому форуму НПО Азербайджана и Казахстана, а также планируется создание платформы сотрудничества между НПО Азербайджана и Китая.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов отметил, что в настоящее время на территории города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов проживают более 22 тысяч человек. Он призвал НПО активно участвовать в процессах реинтеграции, восстановления освобожденных территорий: "Уверен, что такие встречи еще больше укрепят сотрудничество между государственными структурами и гражданским обществом, послужат укреплению совместной деятельности в духе Конституции Азербайджанской Республики, а также более широкому распространению азербайджанских реалий в международном масштабе".

Начальник сектора по работе с НПО отдела по связям с НПО и коммуникациям Администрации Президента Азербайджана Турал Алиев отметил, что отношения между государством и НПО в Азербайджане уже вышли за рамки "модели помощи" и строятся на принципах взаимной ответственности, доверия и прозрачности: "Это переход на новый этап. Цель состоит не просто в финансировании различных проектов, а в измерении их воздействия - причём системного воздействия, превращении проектов в прогрессивную общественную ценность. Сегодня в секторе НПО Азербайджана наблюдаются активизация, высокий моральный дух, деловая атмосфера и проактивная деятельность. Акцент делается, помимо мероприятий, на работах, ориентированных на целевую аудиторию и измеримые результаты, повышается отчетность".

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул, что в последние годы в секторе НПО усиливается переход от количества к качеству. Он сообщил, что впервые совместно с Агентством государственной поддержки НПО были объявлены конкурсы для неправительственных организаций, основным партнером которых является Агентство Азербайджана по разминированию территорий. Он выразил надежду, что в рамках этих конкурсов НПО выдвинут важные инициативы по тематике мин и неразорвавшихся боеприпасов, и пожелал форуму успешной работы.

Директор департамента социальных инвестиций компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Халид Раджабов также отметил, что впервые совместно с Агентством государственной поддержки НПО были объявлены грантовые конкурсы для неправительственных организаций и выразил уверенность, что это станет успешным началом.

Председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зефер" Севиндж Оруджова отметила, что единая позиция НПО в защите национальных интересов заслуживает высокой оценки. Руководитель Фонда конституционных исследований Алимаммед Нуриев подчеркнул, что "если какой-либо проект выражает определенную цель, то процесс превращает эту цель в постоянный механизм. Проекты дают временный результат, а процессы обеспечивают устойчивость ценностей. Сегодня гражданское общество Азербайджана как никогда близко к реализации этого перехода".

Затем ведущая форума Диляра Салим представила видеоролик, включающий мнения представителей азербайджанских НПО, посвященные "Году Конституции и Суверенитета".

Форум продолжил свою работу 4 панелями.