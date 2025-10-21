Устаревшая Windows 7 вновь становится популярной

Согласно октябрьскому отчету StatCounter, структура рынка настольных операционных систем претерпела заметные изменения. Доля Windows 10 сократилась до 33,57%, тогда как Windows 11, вопреки ожиданиям, также показала снижение - с 49 до 43%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Хабр".

Самым неожиданным результатом стало резкое увеличение доли Windows 7, которая выросла с 9,61 до 22,86%. Эксперты называют такой скачок статистической аномалией, однако отмечают, что тенденция отражает сохраняющееся недоверие пользователей к Windows 11 и отсутствие массового перехода на новую платформу.

После завершения официальной поддержки Windows 10 в октябре 2025 года ее рыночная доля опустилась до уровня, сопоставимого с показателями почти десятилетней давности. При этом значительная часть пользователей по-прежнему не спешит переходить на Windows 11, ссылаясь на аппаратные ограничения и недовольство интерфейсом системы.

На фоне снижения интереса к продуктам Microsoft растет внимание к альтернативам. Разработчики Zorin OS, построенной на базе Linux, сообщили, что релиз Zorin OS 18, совпавший по времени с окончанием жизненного цикла Windows 10, вызвал повышенный интерес. За первые двое суток число загрузок превысило 100 тыс., при этом 72% установок пришлись на компьютеры под управлением Windows.

Zorin OS 18 получила улучшенную систему размещения окон, аналогичную Snap Layouts в Windows 11, расширенную совместимость с приложениями Windows через слой WINE 10, а также интеллектуальные подсказки для оптимального запуска более 170 популярных программ.

Для сравнения, в отчете StatCounter за август 2025 года доли ОС распределялись следующим образом: Windows 11 - 50,36%, Windows 10 - 42,57%, Windows 7 - 6,14%, Windows XP - 0,29%, Windows 8.1 - 0,19%. Тогда Windows 7 сохраняла стабильную долю рынка на уровне 2-3%.