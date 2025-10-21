Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Помимо того, что мы сейчас все планируем и осуществляем, огромный потенциал также составляет проект Зангезурского коридора. На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года", - сказал глава государства.
