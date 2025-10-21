Госагентство Азербайджана представлено на сессии Международной морской организации

Делегация Государственного морского и портового агентства Азербайджана представила страну на 2-й внеочередной сессии Комитета Международной морской организации (IMO - the International Maritime Organization) по защите морской среды в Лондоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, в мероприятии приняли участие советник председателя правления Хабиль Аббасов и начальник Департамента защиты морской среды Фарид Муртузов.

Отмечено, что в ходе сессии были обсуждены предлагаемые поправки к Приложению VI Международной конвенции 1973 года по предотвращению загрязнения моря с судов, "Рамки чистого нуля" IMO, отчеты и планы работы рабочих групп, а также приняты соответствующие решения.

В рамках мероприятия была достигнута договоренность о переносе продолжения обсуждения вопроса о принятии "Рамок чистого нуля" на один год. В течение этого периода государства-члены продолжат работу по достижению консенсуса по "Рамкам чистого нуля" IMO.

Советник председателя Совета директоров Госагентства Хабиль Аббасов подчеркнул значимость сессии и рассказал о важности принятых комитетом решений по сокращению выбросов парниковых газов с судов. Он отметил, что перенос сроков продолжения обсуждений на год с целью доработки проекта документа является важным шагом.