Азербайджан и Казахстан объединяют усилия в цифровом развитии

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провёл в Астане ряд встреч с представителями правительства Казахстана, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества в области инноваций, цифровизации и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр Р.Набиев в своем аккаунте в X.

В частности, состоялись встречи с министром транспорта Казахстана Нурканом Сауранбаевым и советником президента Асель Жанасовой, в рамках которых стороны обменялись мнениями о возможностях взаимодействия в инновационной и цифровой сферах.

"В рамках визита мы ознакомились с деятельностью инновационного центра Astana Hub. Здесь мы получили подробную информацию о проектах, реализуемых в области подготовки профессиональных специалистов в сфере ИКТ, развития стартапов и укрепления цифровой экосистемы. Также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и обмена опытом в сфере цифрового развития", - говорится в публикации.

Отмечается, что на встрече с заместителем премьер-министра - министром цифрового развития и искусственного интеллекта Казахстана Жасланом Мадиевым обсуждались вопросы расширения сотрудничества в таких направлениях, как решения для цифрового правительства, искусственный интеллект, кибербезопасность и космические технологии.