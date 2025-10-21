Легковушка сбила скутер в центре Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджан распространил кадры дорожно-транспортного происшествия в центре столицы, в результате которого автомобиль сбил скутер.

Как сообщает Day.Az, авария, зафиксированная камерой наблюдения Центра, произошла на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева в районе Сабаиль.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель скутера не выполнил требование красного сигнала светофора и проявил невнимательность. Судя по видеозаписи, если бы водитель двухколесного транспортного средства остановился на красный сигнал, аварии можно было бы избежать.

В Центре отметили, что соблюдение сигналов светофора и регулировщика является обязательным для всех участников дорожного движения, что отражено в статье 60 Закона "О дорожном движении". Водители обязаны останавливать транспортное средство перед стоп-линией (а при ее отсутствии - перед пересечением проезжей части, не мешая движению пешеходов) при запрещающем сигнале светофора или регулировщика, а также на пешеходных переходах и других перекрёстках.

Представляем кадры аварии: