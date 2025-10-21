В Польше задержали восемь человек за «подготовку диверсий»

В Польше задержаны восемь человек за "подготовку диверсий". Об этом в соцсети X написал премьер-министр республики Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, фигурантов задержало Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами.

При этом Туск не уточнил, о каких конкретно диверсиях идет речь. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский пока никак не прокомментировал эту информацию.