В Польше задержали восемь человек за «подготовку диверсий»

В Польше задержаны восемь человек за "подготовку диверсий". Об этом в соцсети X написал премьер-министр республики Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, фигурантов задержало Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами.
При этом Туск не уточнил, о каких конкретно диверсиях идет речь. Глава МВД Польши Марчин Кервиньский пока никак не прокомментировал эту информацию.
