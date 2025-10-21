https://news.day.az/officialchronicle/1789691.html В Астане с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан - ФОТО 21 октября в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
