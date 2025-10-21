США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между двумя странами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы Белого дома, Пекин направил в адрес Вашингтона угрозу, связанную с редкоземельными элементами. При этом Трамп пригрозил Китаю пошлинами.

"Но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов", - заявил американский лидер.

Он добавил, что это США строят их для КНР и делают "отличную работу". В основном речь идет о самолетах Boeing, уточнил Трамп, и Соединенные Штаты могли бы прекратить поставки запчастей.