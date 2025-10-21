В Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
21 октября в Президентском дворце "Акорда" в столице Казахстана Астане состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Президентском дворце "Акорда" в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Члены делегации Казахстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Главы государств сделали совместное фото.
