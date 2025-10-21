Xiaomi представила кнопочный смартфон с DeepSeek и Android

Бренд Duoqin, входящий в экосистему Xiaomi, представил кнопочный смартфон Duoqin Qin F25. Новинка объединяет компактный формат, Android 14 и встроенный ИИ-ассистент DeepSeek, сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Duoqin Qin F25 ориентирован на пользователей, которым нужен кнопочный телефон со смарт-функциями. Новинка получила 3,54-дюймовый дисплей с разрешением 640х960 пикселей и восьмиядерный процессор MediaTek MTK8786, дополненный 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

В корпус толщиной 10,2 мм и весом 133 грамма установлены аккумулятор емкостью 2700 мАч, 8-мегапиксельная основная камера, разъем USB-C, а также предусмотрена поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth и ИК-порта.

Ключевая особенность смартфона - поддержка интеллектуального помощника Qin AI на базе нейросети DeepSeek, активируемого отдельной кнопкой. С его помощью можно открывать приложения, создавать заметки, управлять Bluetooth и выполнять разные команды, включая перевод текста, поиск информации и получение советов.

Среди прочего в Qin F25 предусмотрена функция родительского контроля, с помощью которой можно удаленно или по расписанию ограничивать доступ к приложениям и контенту, просматривать отчеты об использовании устройства и отслеживать местоположение ребенка.

Duoqin Qin F25 уже поступил в продажу в Китае по цене 899 юаней.