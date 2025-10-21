Южная Корея представила наземного боевого робота с ракетами

Южнокорейская компания LIG Nex1 представила наземную роботизированную платформу G-Sword на выставке ADEX 2025 в Сеуле (Южная Корея).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Defence Blog.

Боевого робота на гусеничном шасси вооружили автоматической пушкой и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Raybolt. Роботизированный комплекс предназначен для поражения отдельных целей и автономной поддержки войсковых операций.

G-Sword оснастили навигационной системой с поддержкой искусственного интеллекта и датчиками для сканирования местности. Это позволяет машине планировать маршрут в сложных условиях. Отмечается, что модульный робот может нести различное оборудование и вооружение, включая ретрансляторы связи и средства противовоздушной обороны. Также платформа способна доставлять различные грузы.