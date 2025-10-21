Гороскоп на 21 октября

Сегодня путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее "от" и "до", вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана. В любых важных вопросах, особенно в вопросе финансов, вам стоит проверять информацию и не действовать по наитию - такая тактика принесет хорошие плоды. В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Овен сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Завтра надо думать руками, а не головой.

Телец

Сегодня Телец как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Телец купит сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества - просто идеальными. Ну а секрет этого прост - сегодня в вашей душе мечтательность гармонично уравновешена организованностью, которая не позволит эмоциям сбить вас с толку!

Близнецы

Сегодня Близнецы не раз получат возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Близнецам можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Рак

Сегодня Рак вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Рака к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Лев

Сегодня единственное, что может помешать Льву осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Льва будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Льву сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Дева

Сегодня Деве не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут ее не только под ногами. Сегодня у Девы как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, она легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать ее начинания. Вот только не стоит забывать и о таком полезном качестве, как чувство меры, потому что пустить деньги на ветер сегодня будет не менее просто.

Весы

Сегодня Весам ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Весы все-таки рискнут сегодня отправиться по магазинам, то им не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Весов здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он ни ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Скорпион не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой. А еще лучше посвятить этот день какому-нибудь творчеству или получению новых знаний - это будет сегодня получаться лучше обычного!

Стрелец

Сегодня эмоции Стрельца наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Стрельца будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Козерог

Сегодня у Козерога возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться - звезды гороскопа склоняют Козерога подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Водолей

Сегодня Водолей должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Водолея обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы - интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Водолея.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть все шансы добиться желаемого - чего бы они ни пожелали! Ну а добившись, Рыбы уже не выпустят это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Рыбам - в достижении цели они не остановятся ни перед чем и перешагнут через любого. Впрочем, избежать конфликта с Рыбами сегодня легко: достаточно просто не вставать у них на пути и не ставить палки в их колеса.