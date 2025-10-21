Эльчин Месиев получил назначение на матч Лиги Европы УЕФА

Азербайджанский ФИФА-рефери Эльчин Месиев получил назначение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, он будет главным судьей встречи третьего тура основного этапа Лиги Европы УЕФА по футболу между "Генком" (Бельгия) и "Бетисом" (Испания).

Эльчину Месиеву будут помогать помощники судьи Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Четвертым судьей выступит Турал Гурбанов. Немец Роберт Шредер будет отвечать за работу системы VAR, а соотечественник Эльчина, Ниджат Исмаиллы, - за AVAR.

Матч состоится 23 октября на одноименном стадионе в городе Генк.