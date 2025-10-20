Польша и Великобритания завершают работу над договором безопасности

Великобритания и Польша завершают работу над договором, предусматривающим сдерживание России. Об этом пишет газета Times со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности", - пишут авторы публикации.

Отмечается, что документ будет содержать дальнейшие меры "по сдерживанию России", а также действия против контрабанды людей и нелегальной миграции.