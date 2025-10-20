https://news.day.az/world/1789513.html Польша и Великобритания завершают работу над договором безопасности Великобритания и Польша завершают работу над договором, предусматривающим сдерживание России. Об этом пишет газета Times со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Польша и Великобритания завершают работу над договором безопасности
Великобритания и Польша завершают работу над договором, предусматривающим сдерживание России. Об этом пишет газета Times со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности", - пишут авторы публикации.
Отмечается, что документ будет содержать дальнейшие меры "по сдерживанию России", а также действия против контрабанды людей и нелегальной миграции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре